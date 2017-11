„Der radikale Islam ist zu Ende, ab sofort“

„At home with the world.“ Dies ist der erste „erschwingliche“, in Massenproduktion hergestellte Fernseher. Hier wird er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einem New Yorker Warenhaus dem Publikum vorgestellt. Das Gerät, das die Bilder im Seitenverhältnis 7:5 zeigte (heute meist 16:9) kostete die damals stattliche Summe von 100 Dollar. Mehr…